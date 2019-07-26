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19:21 (мск), источник: Daily Storm

Путин подписал несколько социально значимых законов

Ужесточается наказание для водителей, не пропустивших скорую, и для владельцев маршруток за неисправные тахографы.

Источник: AP 2019

Президент России Владимир Путин подписал 26 июля несколько законопроектов. В их числе: ужесточение ответственности предпринимателей и юридических лиц за выход в рейс транспорта со сломанным тахографом (или без него), наказание для водителей, не пропустивших скорую помощь, а также ужесточение наказания за нарушения при техосмотре, а также еще несколько документов.

По новым правилам, за выход в рейс транспорта со сломанным тахографом (или без него) вводятся следующие штрафы: для водителей сумма вырастет с 1−3 тысяч рублей до 3−5 тысяч рублей, для лиц, ответственных за транспортное средство — от 7 до 10 тысяч рублей. ИП получат штраф на сумму от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

До подписания документа наказания за неисправные тахографы для ИП и юрлиц не было.

Также российский лидер подписал законопроект, ужесточающий ответственность за нарушения при техосмотре. Предусматривается уголовная ответственность за деятельность по проведению техосмотра без соответствующей лицензии.

Эта мера призвана помочь в борьбе с практикой продажи «серых» диагностических карт без проведения техосмотра транспорта.

Кроме того, предусматривается штраф в размере двух тысяч рублей за управление транспортом без диагностической карты. За нарушение порядка ведения реестра техосмотра для должностных лиц штраф составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

26 июля Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, не пропустивших скорую помощь и другой транспорт экстренных служб с включенными сиреной и мигалками. Штраф увеличился с 500 рублей (и лишение прав на срок до трех месяцев) до 5 000 рублей и сроком лишения прав до года.

В случае, если врачам помешали помочь пациенту, что нанесло ему тяжкий вред здоровью, то этим людям может грозить уголовный срок до двух лет либо штраф до 80 тысяч рублей. Если пациент из-за воспрепятствования деятельности медработников скончался, то тюремный срок может быть увеличен до четырех лет. Если это не отразилось на здоровье пациента, то в этом случае предусматривается штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

Также российский лидер подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за подделку, приобретение, хранение, перевозку и так далее поддельных документов.

За подделку и сбыт таких документов предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За хранение, сбыт, приобретение, перевозку — лишение свободы до одного года.

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Граждане, предоставившие недостоверную информацию для получения паспорта, в том числе заграничного, могут получить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, а должностные лица — от пяти до 10 тысяч рублей.

Кроме того, Путин ратифицировал конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму. В конвенции определяются такие понятия, как «экстремизм», «экстремистский акт», «финансирование экстремизма», «экстремистские материалы», «экстремистская организация», «противодействие экстремизму», а также перечисляются основные принципы сотрудничества стран в сфере борьбы с экстремизмом.

Российский лидер подписал также закон, уточняющий параметры бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2019 год, который сокращает его дефицит на 93,6 миллиона рублей. Законопроект был разработан в связи с ратификацией Россией протокола к российско-казахстанскому межправительственному соглашению о порядке медицинского обслуживания космодрома Байконура и близлежащих населенных пунктов.

Реализация закона позволит привести параметры бюджета ФОМС в соответствие с положениями протокола и обеспечить дальнейшее выполнение фондом его основных задач — финансирования обязательного медицинского страхования в Байконуре.

Также президент России подписал закон, позволяющий партиям не передавать информацию в ЦИК о числе своих кандидатов один раз в три года, как это принято сейчас. Теперь партии будут предоставлять такие данные по запросу ЦИК на основе данных, содержащихся в ГАС (Государственная автоматизированная система) «Выборы».

Кроме того, российский лидер подписал закон, позволяющий работнику выбирать самостоятельно зарплатный банк и о штрафах в случае воспрепятствования этому со стороны работодателя.
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Согласно документу, сначала должностным лицам будет вынесено предупреждение (либо назначен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей), для ИП — от одной до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Президент России подписал также закон о социальном предпринимательстве, который выделяет его в отдельную область малого и среднего предпринимательства. Согласно законопроекту, в нем указано, как разрешать вопросы, связанные с повышением уровня занятости инвалидов, пенсионеров, выпускников детских домов.

Также документ отмечает понятие «социальное предприятие», к которому относятся те субъекты малого и среднего предпринимательства, которые помогают с трудоустройством социально уязвимым категориям граждан (инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, граждане предпенсионного возраста (пять лет до пенсии), одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе инвалидов).

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К ним также будут относиться воспитанники детдомов (до 23 лет); лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую и непогашенную судимость; беженцы и вынужденные переселенцы; малоимущие граждане; лица без определенного места жительства и занятий; другие граждане, нуждающихся в социальном обслуживании.

Кроме того, российский лидер подписал закон об альтернативе в наказании для депутатов в регионах за предоставление заведомо ложных данных о своих доходах и расходах, а также имуществе. Наказания предусматриваются следующие: предупреждение, освобождение от должности (без прекращения полномочий депутата).

Ранее рассматривался только один вариант — в этом случае высшее должностное лицо региона обращалось с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата.

Также президент России подписал закон об упрощенной выдаче паспортов, выданных до 1 января 2010 года, но изъятых позже из-за ошибки. Такая дата обусловлена тем, что в 2009 году было завершено формирование системы миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства.

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