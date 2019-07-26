19:21 (мск), источник: Daily Storm
Путин подписал несколько социально значимых законов
Ужесточается наказание для водителей, не пропустивших скорую, и для владельцев маршруток за неисправные тахографы.
Президент России Владимир Путин подписал 26 июля несколько законопроектов. В их числе: ужесточение ответственности предпринимателей и юридических лиц за выход в рейс транспорта со сломанным тахографом (или без него), наказание для водителей, не пропустивших скорую помощь, а также ужесточение наказания за нарушения при техосмотре, а также еще несколько документов.
По новым правилам, за выход в рейс транспорта со сломанным тахографом (или без него) вводятся следующие штрафы: для водителей сумма вырастет с 1−3 тысяч рублей до 3−5 тысяч рублей, для лиц, ответственных за транспортное средство — от 7 до 10 тысяч рублей. ИП получат штраф на сумму от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Также российский лидер подписал законопроект, ужесточающий ответственность за нарушения при техосмотре. Предусматривается уголовная ответственность за деятельность по проведению техосмотра без соответствующей лицензии.
Кроме того, предусматривается штраф в размере двух тысяч рублей за управление транспортом без диагностической карты. За нарушение порядка ведения реестра техосмотра для должностных лиц штраф составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.
26 июля Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, не пропустивших скорую помощь и другой транспорт экстренных служб с включенными сиреной и мигалками. Штраф увеличился с 500 рублей (и лишение прав на срок до трех месяцев) до 5 000 рублей и сроком лишения прав до года.
В случае, если врачам помешали помочь пациенту, что нанесло ему тяжкий вред здоровью, то этим людям может грозить уголовный срок до двух лет либо штраф до 80 тысяч рублей. Если пациент
За подделку и сбыт таких документов предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За хранение, сбыт, приобретение, перевозку — лишение свободы до одного года.
Граждане, предоставившие недостоверную информацию для получения паспорта, в том числе заграничного, могут получить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, а должностные лица — от пяти до 10 тысяч рублей.
Кроме того, Путин ратифицировал конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму. В конвенции определяются такие понятия, как «экстремизм», «экстремистский акт», «финансирование экстремизма», «экстремистские материалы», «экстремистская организация», «противодействие экстремизму», а также перечисляются основные принципы сотрудничества стран в сфере борьбы с экстремизмом.
Российский лидер подписал также закон, уточняющий параметры бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2019 год, который сокращает его дефицит на 93,6 миллиона рублей. Законопроект был разработан в связи с ратификацией Россией протокола к
Реализация закона позволит привести параметры бюджета ФОМС в соответствие с положениями протокола и обеспечить дальнейшее выполнение фондом его основных задач — финансирования обязательного медицинского страхования в Байконуре.
Также президент России подписал закон, позволяющий партиям не передавать информацию в ЦИК о числе своих кандидатов один раз в три года, как это принято сейчас. Теперь партии будут предоставлять такие данные по запросу ЦИК на основе данных, содержащихся в ГАС (Государственная автоматизированная система) «Выборы».
Согласно документу, сначала должностным лицам будет вынесено предупреждение (либо назначен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей), для ИП — от одной до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
Президент России подписал также закон о социальном предпринимательстве, который выделяет его в отдельную область малого и среднего предпринимательства. Согласно законопроекту, в нем указано, как разрешать вопросы, связанные с повышением уровня занятости инвалидов, пенсионеров, выпускников детских домов.
Также документ отмечает понятие «социальное предприятие», к которому относятся те субъекты малого и среднего предпринимательства, которые помогают с трудоустройством социально уязвимым категориям граждан (инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, граждане предпенсионного возраста (пять лет до пенсии), одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе инвалидов).
К ним также будут относиться воспитанники детдомов (до 23 лет); лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую и непогашенную судимость; беженцы и вынужденные переселенцы; малоимущие граждане; лица без определенного места жительства и занятий; другие граждане, нуждающихся в социальном обслуживании.
Кроме того, российский лидер подписал закон об альтернативе в наказании для депутатов в регионах за предоставление заведомо ложных данных о своих доходах и расходах, а также имуществе. Наказания предусматриваются следующие: предупреждение, освобождение от должности (без прекращения полномочий депутата).
Также президент России подписал закон об упрощенной выдаче паспортов, выданных до 1 января 2010 года, но изъятых позже