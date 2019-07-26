19:28 (мск), источник: RNS
Минобороны опровергло задержание военной техники в Румынии
Минобороны России назвало ложью заявления о задержании Румынией российского транспорта с военной техникой.
«Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы “задержании” румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами, — абсолютная ложь», — сказали в ведомстве.
В Минобороны отметили, что все поставки военной техники были осуществлены в строгом соответствии с условиями заключенного контракта и в согласованные сторонами сроки.
Ранее ТАСС сообщал, что румынские власти отказались выдавать разрешение на переправку российской военной техники по Дунаю в Сербию, сославшись на введенные против России санкции.