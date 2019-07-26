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19:28 (мск), источник: RNS

Минобороны опровергло задержание военной техники в Румынии

Минобороны России назвало ложью заявления о задержании Румынией российского транспорта с военной техникой.

«Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы “задержании” румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами, — абсолютная ложь», — сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что все поставки военной техники были осуществлены в строгом соответствии с условиями заключенного контракта и в согласованные сторонами сроки.

Ранее ТАСС сообщал, что румынские власти отказались выдавать разрешение на переправку российской военной техники по Дунаю в Сербию, сославшись на введенные против России санкции.

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