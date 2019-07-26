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23:00 (мск), источник: Ведомости

Трамп призвал ВТО перестать признавать богатые страны развивающимися

Президент США Дональд Трамп поручил Торговому представительству США принять меры для того, чтобы некоторые страны перестали признавать в ВТО развивающимися, следует из меморандума президента.

Источник: Reuters

ВТО сегодня использует устаревшее разделение между развитыми и развивающимися странами, что позволяет некоторым членам организации несправедливо получать преимущества на международной торговой арене, считает Трамп.

В пример он привел Турцию, Мексику, Южную Корею, Гонконг и другие страны.

Особенно ярко это демонстрирует Китай, отмечает американский президент.

Если в течение 90 дней в этом вопросе не будет достигнут существенный прогресс, США в одностороннем порядке перестанут признавать такие страны развивающимися, добавил Трамп.

Администрация США ранее неоднократно выступала за пересмотр международных торговых правил. Трамп не раз грозил выходом страны из ВТО, если организация не станет относиться к ним лучше и справедливее.

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6 июня© Ньюстюб
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