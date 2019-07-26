22:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин наделил СКР правом проводить судебные экспертизы
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому Следственный комитет РФ сможет самостоятельно проводить судебные экспертизы.
«До создания в системе СК
Среди них — главное управление, управления и отделы по федеральным округам, управления и отделы по субъектам РФ.
Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что собственные судебные экспертные учреждения «повысят оперативность и результативность» ведомства.