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22:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин наделил СКР правом проводить судебные экспертизы

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому Следственный комитет РФ сможет самостоятельно проводить судебные экспертизы. Судебно-экспертное учреждение появится в структуре СК не позднее 2022 года.

Источник: Агентство «Москва»

«До создания в системе СК судебно-экспертного учреждения производство судебных экспертиз, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, могут осуществлять экспертные подразделения СК», — говорится в документе.

Среди них — главное управление, управления и отделы по федеральным округам, управления и отделы по субъектам РФ.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что собственные судебные экспертные учреждения «повысят оперативность и результативность» ведомства.

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