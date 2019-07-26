В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию

Соответствующий комментарий российское внешнеполитическое ведомство разместило в своем Twitter.
«Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — прокомментировали в МИД России публикацию, в которой, в частности, утверждалось, что за несколько недель до выборов в России «власти не допустили к ним многих оппозиционеров». В посольстве ФРГ также добавили, что «крайне обеспокоены» ситуацией.
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская области).