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23:23 (мск), источник: ТАСС

В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.

Источник: Reuters

Соответствующий комментарий российское внешнеполитическое ведомство разместило в своем Twitter.

«Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — прокомментировали в МИД России публикацию, в которой, в частности, утверждалось, что за несколько недель до выборов в России «власти не допустили к ним многих оппозиционеров». В посольстве ФРГ также добавили, что «крайне обеспокоены» ситуацией.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская области).

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