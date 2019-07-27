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01:35 (мск), источник: Известия

Трамп не увидел причин враждовать с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона нет оснований враждовать с Москвой. Об этом 27 июля сообщает ТАСС.

Источник: AP 2019

Американский лидер осудил деятельность оппозиционной Демократической партии, которая старается сохранить противостояние с республиканцами с помощью раздувания утверждений о российской угрозе.

«Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами», — сказал Трамп.

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При этом он отметил, что на отношениях с Москвой сказалось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы в США в 2016 году.

Политика США существенно расходится со словами Трампа. Так, 15 марта Штаты расширили антироссийские санкции, внеся в черный список шесть физических лиц и восемь компаний из РФ. Позже министр финансов США Стивен Мнучин заявил о якобы эффективности американских санкций и пообещал продолжить экономическое давление.

Также Штаты решительно выступают против строительства газопровода «Северный поток-2», который строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу. Вашингтон неоднократно призывал Европу отказаться от российского газа в пользу «демократического» американского сжиженного природного газа.

Что касается расследования о «российском вмешательстве» в выборы, то спецпрокурору Роберту Мюллеру не удалось найти связь Трампа с Москвой, однако 24 июля он бездоказательно обвинил Россию в намерении вмешаться в американский избирательный процесс, в том числе во время выборов 2020 года.

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