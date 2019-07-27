Госдеп заявил о поддержке минского и нормандского форматов

«Мы поддерживаем минский процесс, мы поддерживаем нормандский процесс, который организовали Германия и Франция, мы поддерживаем усилия президента Украины Владимира Зеленского по активизации усилий в продвижении минского процесса», — сказал господин Волкер на брифинге в Киеве (цитата по ТАСС).
Он также обратился к российским властям, призвав «откликнуться на эти шаги». «И если это произойдет, мы сможем продвинуться в направлении мира», — добавил спецпредставитель.
В рамках своего визита на Украину Курт Волкер побывал в Донбассе, уже пять лет являющемся зоной военных действий. «Иногда общественное внимание к этому притупляется, мы не должны забывать об этом, должны понимать, в каких условиях живут эти люди все эти годы», — сказал он.
Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске с участием Великобритании, Германии, США и Франции. США выступили против изменения форматов переговоров по Украине. Господин Путин в свою очередь заверил, что Россия готова к расширенной встрече в «нормандском формате».