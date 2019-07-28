Задержанное в КНДР российское судно отпущено

По данным российского диппредставительства, в 16:00 по местному времени северокорейская сторона сообщила капитану судна об освобождении. В 19:30 судно отчалило из порта Вонсан и взяло курс на южнокорейский порт в Сокчо. Там высадят двух членов экипажа — граждан Южной Кореи.
17 июля в Японском море пограничная служба КНДР задержала рыболовное судно «Сянхайлинь-8». На его борту находились 15 российских и двое южнокорейских моряков. Судно было отконвоировано в порт Вонсан.
Северокорейская сторона объясняла задержание судна нарушением своей границы. В посольстве КНДР в Москве утверждали, что капитан «Сянхайлинь-8» признал нарушение госграницы Северной Кореи.
Захваченные моряки жаловались российским дипломатам, что их не выпускали из душных кают, сообщали об обысках и допросах. «Покинуть “Сянхайлинь-8” разрешили только его капитану, помощнику и двум специалистам из Южной Кореи, устанавливавшим на судне оборудование. Их поселили в гостиницу, где также держат под стражей», — рассказывал «Интерфаксу» представитель МИД РФ во Владивостоке.
Из-за задержания российского судна северокорейского дипломата вызвали в МИД РФ.