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13:58 (мск), источник: Аргументы и факты

Путин заявил о способности ВМФ дать отпор любому противнику

Военно-морской флот РФ может дать отпор любому врагу, заявил российский президент Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства отметил, что флот «уверенно обеспечивает безопасность страны и ее национальных интересов», поэтому сможет дать «достойный отпор» противникам.

Также Путин заявил, что в этом году ВМФ пополнится 15-ю кораблями и боевыми катерами. Кроме того, совершенствуется инфраструктура морской авиации, береговых войск и баз ВМФ. Президент добавил, что восстановлена практика кругосветных походов.

«ВМФ в числе первых осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения», — подчеркнул российский лидер.

Главный парад в честь праздника прошел сегодня в Санкт-Петербурге. Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей у Кронштадта.

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