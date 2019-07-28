Путин заявил о способности ВМФ дать отпор любому противнику

13:58 (мск), источник: Аргументы и факты
Глава государства отметил, что флот «уверенно обеспечивает безопасность страны и ее национальных интересов», поэтому сможет дать «достойный отпор» противникам.
Также Путин заявил, что в этом году ВМФ пополнится 15-ю кораблями и боевыми катерами. Кроме того, совершенствуется инфраструктура морской авиации, береговых войск и баз ВМФ. Президент добавил, что восстановлена практика кругосветных походов.
«ВМФ в числе первых осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения», — подчеркнул российский лидер.
Главный парад в честь праздника прошел сегодня в