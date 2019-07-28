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19:27 (мск), источник: Интерфакс

В Батуми оппозиция провела митинг с требованием начать диалог с Москвой

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — Представители грузинской оппозиционной партии «Альянс патриотов» в воскресенье провели в Батуми митинг с требованием начала диалога с Россией, Абхазией и Южной Осетией.

Источник: AP 2019

«Должен начаться прямой диалог с Сухуми, Цхинвали и Москвой. Мы хотим мир», — заявили на акции лидеры партии.

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По их словам, нынешние власти также должны признать преступным режим экс-президента Михаила Саакашвили и привлечь к уголовной ответственности представителей бывшей правящей партии «Единое национальное движение».

В ходе митинга ее организаторы также заявили, что намерены проводить подобные акции с сентября в масштабах всей Грузии.

В середине текущего месяца депутаты грузинского парламента из числа членов партии «Альянс патриотов» посетили с визитом Москву, где провели встречи с российскими коллегами.

Комментируя этот визит, в начале недели депутат Ада Маршания сообщила журналистам, что на состоявшихся в российской столице встречах обсуждались пути выхода из создавшегося в отношениях двух стран кризиса.

Российско-грузинские отношения обострились 20 июня в Тбилиси, где произошли беспорядки, вызванные тем, что глава делегации российских депутатов на Межпарламентской ассамблее православия сел в кресло спикера грузинского парламента.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня запретил с 8 июля российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, а туроператорам и турагентам рекомендовали не продавать туры в эту страну.

Следите за развитием темы Проблемы в отношениях России и Грузии
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