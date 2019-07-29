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02:38 (мск), источник: Ведомости

Иран отверг предложение о визите госсекретаря США

Иранские власти не приняли предложение госсекретаря США Майкла Помпео об официальном визите чиновника в страну.

Источник: AP 2019

«Недавно я предложил поехать в Тегеран и поговорить непосредственно с иранским народом. Режим не принял мое предложение», — написал Помпео на своей странице в соцсети Twitter. Позже он добавил, что США в ответ не отказывают в аналогичной возможности министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу.

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помео заявляли о готовности к переговорам с Ираном, но Тегеран подчеркивал, что переговоры будут возможны только при условии проявлении уважения к позиции Ирана. «Иран никогда не ведет переговоры под принуждением. Вы не можете угрожать любому иранцу и ожидать, что он вступит в бой. Переговоры возможны только с позиции уважения, а не посредством угрозы», — цитировал Зарифа телеканал CNN.

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Иранская шпиономания

В конце июня министр финансов США Стивен Мнучин говорил, что Вашингтон примет санкционные меры против Зарифа. Однако в июле власти США решили не включать министра иностранных дел в санкционный список, узнал Reuters.

США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном, которое было заключено в 2015 г., и о восстановлении всех санкций в отношении страны. Вашингтон также возобновил вторичные санкции против Тегерана, которые затрагивают другие страны, ведущие бизнес с Ираном. В апреле 2019 г. США расширили санкции против Ирана, введя полное эмбарго на иранскую нефть, а через месяц ввели санкции в отношении иранских производителей железа, стали, алюминия и меди.

Иран в ответ официально прекратил выполнять ряд обязательств по ядерной сделке. В начале июля Иран заявил, что приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%, что нарушает СВПД. В ответ на это заявление США пригрозили Ирану новыми санкциями.

В июне Иран заявил о том, что сбил беспилотник США, который находился в воздушном пространстве страны. Трамп в ответ распорядился нанести удары по ряду объектов в Иране, но в последний момент изменил свое решение. В июле корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил Трамп.

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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

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