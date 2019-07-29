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04:15 (мск), источник: РИА Новости

Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в «Московию» и назвал единственным результатом Майдана «легализацию нацизма». Об этом он заявил в интервью изданию «Страна.ua».

Источник: РИА "Новости"

Говоря об инициативе своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России, Бужанский отметил, что она противоречит здравому смыслу.

«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича (Порошенко — прим. ред.)», — сказал он.

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Бужанский выразил уверенность, что подобные заявления «демонстрируют неадекватность». «Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми», — добавил он.

Кроме того, политик раскритиковал решение бывшего президента Петра Порошенко праздновать «День освобождения от Советского Союза».

«Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана — легализация нацизма», — заявил депутат.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16%, на втором месте идет «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» с 5,82%.

Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

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