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11:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Граждан Туркмении начали задерживать за разговоры о смерти президента

Как минимум трое граждан Туркмении задержаны по обвинению в распространении слухов о смерти президента республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

Источник: AP 2019

По данным издания, силовые структуры в столице республики Ашхабаде и в регионах были переведены на усиленный вариант несения службы по борьбе с ложными сообщениями о смерти или плохом здоровье главы государства.

За распространение «слухов, способствующих дестабилизации обстановки в стране» задержаны сотрудник лебапского отделения «Туркментелекома», работник водного хозяйства и сотрудница жилищно-коммунального хозяйства.

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Первое сообщение о кончине Бердымухамедова появилось в ночь на 20 июля на YouTube. К этому моменту он не появлялся на публике уже 15 дней. Сообщение было сделано писателем Акмухамедом Вельсапаровым и вызвало большой ажиотаж в СМИ. На следующий день о смерти президента сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев, однако в тот же день он принес извинения за ошибку. Он отметил, что информацию о смерти туркменского лидера опроверг тот же его источник, который сообщил об этом изначально.

25 июля президент Туркмении впервые появился перед телекамерами после сообщений о своей смерти. На кадрах, которые показал телеканал Altyn Asyr, Бердымухамедов с указкой в руках рассматривает представленные ему инфраструктурные проекты застройки Ашхабада. Также пресс-служба главы республики сообщила, что в тот день Бердымухамедов по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения.

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