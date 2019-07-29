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13:43 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны возрождает расформированные при Горбачеве соединения

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны вновь появятся в составе Вооруженных сил, сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин в интервью газете «Красная звезда».

Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны вновь появятся в составе Вооруженных сил, сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин в интервью газете «Красная звезда».

«В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что, несомненно, повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях. В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», — рассказал он.

Как отметил Колотовкин, недавно в армии появился свой инженерный полк. Его уже оснастили понтонным парком ПП-91 нового образца, который позволяет за один час развернуть 250-метровый мост через реку.

Большинство понтонно-мостовых соединений расформировали еще в 1989 году при Михаиле Горбачеве, а ремонтно-восстановительные батальоны — в 2008 году, по решению бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Впоследствии их функции передавали на аутсорсинг.

Мнение эксперта

Как отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, решения расформировать ремонтно-восстановительные батальоны и понтонно-мостовые соединения были приняты по ошибке и диктовались «конкретной политической обстановкой».

В беседе с РИА Новости эксперт выразил надежду, что в перспективе могут восстановить также другие части и подразделения, ранее входившие в «армейские комплекты».

«Прежде всего, я имею в виду десантно-штурмовые батальоны и отдельные вертолетные полки. Ведется речь об этом, но пока до этого не доросли. Появилась первая вертолетная бригада, но возвращения десантно-штурмовых подразделений в состав общевойсковых формирований не произошло», — объяснил собеседник агентства.

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