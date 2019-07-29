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15:41 (мск), источник: RNS

Генштаб обвинил американские ЧВК в разграблении сирийских нефтяных объектов

Частные военные компании (ЧВК) из США занимаются разграблением нефтяных объектов в Сирии под прикрытием авиации международной коалиции, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.

Источник: AP 2019

«Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье. В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний», — заявил на брифинге Рудской, добавив, что численность наемников ЧВК в Сирии на сегодняшний день превышает 3,5 тыс. человек.

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По словам Рудского, добыча и продажа сирийской нефти организована с месторождений Конако, Танак и Эль-Омар, которые расположены на восточном берегу Евфрата.

Рудской отметил, что существует и функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти, при этом значительная часть доходов от контрабанды углеводородов направляется на содержание незаконных вооруженных формирований, разжигание антиправительственных настроений и подкуп шейхов арабских родоплеменных союзов.

«Вся эта деятельность американских ЧВК осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции. По сути, она представляет контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ (запрещенная в России организация. — RNS)», — добавил Рудской.

Он отметил, что непрекращающиеся поставки США в Заевфратье вооружений и военной техники также вызывают обеспокоенность.

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