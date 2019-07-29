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14:41 (мск), источник: РИА Новости

В России началось серийное производство истребителей Су-57

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ им. Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Источник: РИА Новости

«Многофункциональный авиационный комплекс 5-го поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 г. запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов», — говорится в тексте.

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В конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что Министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с руководителями оборонных предприятий заявил о необходимости перевооружить три авиационных полка ВКС на Су-57.

Су-57

Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, по данным разработчиков, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

Как сообщал глава «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь, первую серийную партию из 12 машин должны поставить в 2019 году.

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