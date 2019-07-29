В России началось серийное производство истребителей Су-57

«Многофункциональный авиационный комплекс 5-го поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 г. запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов», — говорится в тексте.
В конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что Министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.
Ранее Владимир Путин в ходе совещания с руководителями оборонных предприятий заявил о необходимости перевооружить три авиационных полка ВКС на Су-57.
Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, по данным разработчиков, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Как сообщал глава «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь, первую серийную партию из 12 машин должны поставить в 2019 году.