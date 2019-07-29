Трампу предложили ввести новый пакет санкций против России

Соответствующее предложение внесли глава комитета, демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол. По их мнению, Вашингтон должен принять новые антироссийские санкции в связи с применением вещества «Новичок» в британском Солсбери. Таким образом планируется «привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе».
Конгрессмены подчеркивают, что с момента атаки прошло более года, однако второй раунд санкций так и не был введен. По их словам, это противоречит американскому законодательству.
В мае сообщалось, что США не хотят применять второй пакет санкций по «делу Скрипалей». Однако окончательное решение должны были принять президент США и госсекретарь Майк Помпео.
В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В причастности к отравлению Лондон обвиняет Москву. Россия обвинения отвергает.