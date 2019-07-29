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21:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Трампу предложили ввести новый пакет санкций против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам призвал главу государства Дональда Трампа ввести против России второй раунд санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: AP 2019

Соответствующее предложение внесли глава комитета, демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол. По их мнению, Вашингтон должен принять новые антироссийские санкции в связи с применением вещества «Новичок» в британском Солсбери. Таким образом планируется «привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе».

Конгрессмены подчеркивают, что с момента атаки прошло более года, однако второй раунд санкций так и не был введен. По их словам, это противоречит американскому законодательству.

В мае сообщалось, что США не хотят применять второй пакет санкций по «делу Скрипалей». Однако окончательное решение должны были принять президент США и госсекретарь Майк Помпео.

В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В причастности к отравлению Лондон обвиняет Москву. Россия обвинения отвергает.

Следите за развитием темы Новые санкции США
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