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00:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Партия Зеленского определилась со спикером Верховной рады

Спикером Верховной рады 9-го созыва, вероятнее всего, станет глава партии президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Об этом заявил избранный депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия, сообщает «Обозреватель».

Источник: AFP 2019

По его словам, глава партии — самый достойный кандидат на эту должность, хотя он «боится сглазить» свое назначение. Арахамия подчеркнул, что как минимум 250 депутатов, прошедших в Раду от «Слуги народа», проголосуют за кандидатуру Разумкова.

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Ожидается, что вице-спикером станет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. «Он близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа», — пояснил политик.

Он добавил, что на должность главы фракции «Слуга народа» в парламенте рассматриваются две кандидатуры: он и глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Помимо партии власти, в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».

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