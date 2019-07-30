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05:34 (мск), источник: РИА Новости

Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за регистрацию всех кандидатов на выборы.

Источник: РИА Новости

В своем Telegram-канале политик написал, что прошедший 27 июля в Москве не согласованный с властями митинг напомнил ему события, происходившие в России в 1917 году.

«Нужно найти формулу, при которой все могли регистрировать партии, участвовать в выборах, всех кандидатов нужно регистрировать. Но произошедшее в субботу в Москве — это то же самое, что делали большевики в 1917 г. Противостояние людей и полиции, угроза государству. Люди хотят демократии, но важно не перейти ту грань, когда мы сами себе нанесем ущерб», — заявил Жириновский.

В субботу, 27 июля, в Москве состоялся несогласованный с московскими властями митинг, организованный оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, которые не были зарегистрированы из-за большого количества брака в подписных листах. По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.

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