05:34 (мск), источник: РИА Новости
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за регистрацию всех кандидатов на выборы.
В своем
«Нужно найти формулу, при которой все могли регистрировать партии, участвовать в выборах, всех кандидатов нужно регистрировать. Но произошедшее в субботу в Москве — это то же самое, что делали большевики в 1917 г. Противостояние людей и полиции, угроза государству. Люди хотят демократии, но важно не перейти ту грань, когда мы сами себе нанесем ущерб», — заявил Жириновский.
В субботу, 27 июля, в Москве состоялся несогласованный с московскими властями митинг, организованный оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, которые не были зарегистрированы