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12:10 (мск), источник: РИА Новости

Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что экс-президент Петр Порошенко «бессовестно лжет», оправдывая поражение своей партии на парламентских выборах противодействием полиции.

Источник: Reuters

Ранее Порошенко заявил, что на внеочередных парламентских выборах против его партии «Европейская солидарность» работала полиция и «организованные группы» внутри страны.

«В интервью “Украинской правде” Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него “была работа полиция”. Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко лгать — как дышать- и поэтому он проигрывает», — написал Аваков на своей странице в Facebook во вторник.

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По его мнению, Порошенко довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему, а «любому честному человеку».

«Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки. Можно только представить себе — чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги… У нас у всех, и скептиков и умников, и романтиков и опытных — нет иного выхода — как желать успеха (президенту Украины Владимиру — ред.) Зеленскому… И помогать ему», — добавил Аваков.

Партия Порошенко ранее входила в правящую коалицию, а на выборах в 2014 году набрала больше всех голосов. Однако к окончанию срока полномочий депутатов уровень поддержки работы парламента составил всего 4%. На внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля партия Порошенко набрала чуть более 8% голосов.

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