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12:39 (мск), источник: RNS

В Генпрокуратуре анонсировали проверку пенсионных фондов

Генпрокуратура в августе начнет проверку исполнения законодательства пенсионными фондами, заявил замглавы ведомства Александр Буксман в ходе расширенной коллегии Генпрокуратуры по итогам первого полугодия.

Источник: РИА "Новости"

«С августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами, к организации ее проведения следует подойти с особой тщательностью», — сказал он.

По его словам, факты нарушений в этой сфере должны получить уголовную оценку.

Факты незаконного перевода пенсионных накоплений граждан из пенсионного фонда России, нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную.
Александр Буксман
замглавы Генпрокуратуры

Ранее Счетная палата со ссылкой на аудитора Светлану Орлову сообщила, что граждане потеряли 108,4 млрд рублей инвестиционного дохода при переходах между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) после начала реализации прав на досрочную смену страховщиков в 2015 году. Поданным ведомства, потери одного человека могут достигать 500 тыс. рублей.

В Пенсионном фонде России, комментируя данные Счетной палаты, заявили, что причины потери инвестиционного дохода при переходе между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) нужно искать не в пенсионной системе, а в агрессивной политике НПФ.

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