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13:12 (мск), источник: RNS

Предсказавший победу Зеленского эксперт дал мрачный прогноз по рейтингу

Эксперт украинского Бюро анализа политики Виктор Бобыренко, в 2015 году предсказавший победу Владимира Зеленского на следующих президентских выборах в стране, спрогнозировал обрушение его рейтинга в ближайшие несколько лет. Такое заявление он сделал в беседе с агентством Reuters.

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Зеленский через два-три года… будет иметь рейтинг 8−10%, а не 73%, 43% или даже 20%
Виктор Бобыренко
эксперт украинского Бюро анализа политики

По мнению эксперта, новый украинский президент столкнется с теми же проблемами, что и его предшественники. К примеру, многие ждут от Зеленского снижения тарифов ЖКХ и повышения пенсий и зарплат. Однако такие решения, скорее всего, будут противоречить обязательствам Киева перед иностранными спонсорами.

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Бобыренко подчеркнул, что раньше Зеленский «был просто артистом, играющим роль», теперь же он превратился в человека, осознающего, «какой силой он обладает». Эксперт пояснил, что украинский народ «верит в чудо» и «по телевизору увидел идола, которому сейчас молится».

Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 73% голосов. Его партия «Слуга народа» заняла первое место по итогам внеочередных парламентских выборов с 43% голосов.

В конце 2015 года Виктор Бобыренко в своей статье для «Украинской правды» предсказал победу Зеленского на следующих выборах президента Украины. Он предложил сценарий, согласно которому Зеленский отыграет в трех сезонах сериала «Слуга народа», создаст собственную партию и скажет, «что теперь будет как в кино». Выиграть ему помогут новые лица, поскольку старые уже «примелькались». Деньги на реализацию этой стратегии, писал Бобыренко, предоставит предприниматель Игорь Коломойский.

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