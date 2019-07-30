Предсказавший победу Зеленского эксперт дал мрачный прогноз по рейтингу

Зеленский через два-три года… будет иметь рейтинг 8−10%, а не 73%, 43% или даже 20%
Виктор Бобыренкоэксперт украинского Бюро анализа политики
По мнению эксперта, новый украинский президент столкнется с теми же проблемами, что и его предшественники. К примеру, многие ждут от Зеленского снижения тарифов ЖКХ и повышения пенсий и зарплат. Однако такие решения, скорее всего, будут противоречить обязательствам Киева перед иностранными спонсорами.
Бобыренко подчеркнул, что раньше Зеленский «был просто артистом, играющим роль», теперь же он превратился в человека, осознающего, «какой силой он обладает». Эксперт пояснил, что украинский народ «верит в чудо» и «по телевизору увидел идола, которому сейчас молится».
Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 73% голосов. Его партия «Слуга народа» заняла первое место по итогам внеочередных парламентских выборов с 43% голосов.
В конце 2015 года Виктор Бобыренко в своей статье для «Украинской правды» предсказал победу Зеленского на следующих выборах президента Украины. Он предложил сценарий, согласно которому Зеленский отыграет в трех сезонах сериала «Слуга народа», создаст собственную партию и скажет, «что теперь будет как в кино». Выиграть ему помогут новые лица, поскольку старые уже «примелькались». Деньги на реализацию этой стратегии, писал Бобыренко, предоставит предприниматель Игорь Коломойский.