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16:25 (мск), источник: ТАСС

Суд в Киеве наложил арест на российский танкер

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Украинский суд наложил арест на российский танкер, задержанный 25 июля в порту Измаила. Об этом во вторник заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали», — говорится в сообщении в Facebook.

Матиос добавил, что проведение следственных действий на данном судне без разрешения консула России является законным.

В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимость получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена. Мы это сделали законно.

Кроме того, в копии документа, которую разместил главный военный прокурор, отмечается, что определение о наложении ареста может быть оспорено в течение пяти дней в Одесском апелляционном суде. Дата вынесения определения — 29 июля. Полный текст определения следственного судьи запланировано огласить во вторник в 17:00 (совпадает с мск).

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Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой в порту Измаил Одесской области 25 июля задержала танкер Nika Spirit, на борту которого находились 10 моряков. Судно было опознано как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. СБУ сообщила, что судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

В то же время экипаж, как отметили в СБУ, не нарушал морское право и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не было. В пятницу, 26 июля, экипаж задержанного танкера вернулся в Россию. Представитель компании-судовладельца «Фос Шипинг Менеджмент» (Геленджик) сообщил ТАСС, что все моряки здоровы.

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