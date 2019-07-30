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18:40 (мск), источник: Forbes

Переписка сотрудников британской и американской разведки о России утекла в СМИ

К газете The Guardian попала переписка высокопоставленных сотрудников MI5 и ФБР. Переписка, как пишет газета, была нерегулярной и загадочной, но она свидетельствует о том, что британская разведка MI5 помогала ФБР с расследованием российского вмешательства в выборы на первых этапах. В ФБР с «российским вмешательством» связывали и итоги другого голосования — о выходе Великобритании из ЕС, утверждает источник газеты.

Источник: AP 2019

Замдиректора ФБР Эндрю МакКейб и заместитель главы британской службы разведки MI5 Джереми Флеминг в 2016 году обсуждали связанные с Россией вопросы незадолго до того, как США начали расследование российского вмешательства в американские выборы. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на попавшую в распоряжение переписку МакКейба и Флеминга.

The Guardian указывает, что они не переписывались регулярно, а содержание многих сообщений звучит «загадочно». Однако их переписка позволяет проследить за началом «российского расследования» ФБР и той ключевой ролью, которую британская разведка играла в нем на ранних этапах, утверждает издание. Речь идет о расследовании под кодовым названием Crossfire Hurricane («Шквальный огонь»), начатом ФБР 31 июля 2016 года и впоследствии продолженном спецпрокурором Робертом Мюллером, пишет газета.

В частности, в августе 2016 года, вскоре после начала расследования, Флеминг писал МакКейбу о «встрече в связи с нашей странной ситуацией», которую провели сотрудники двух разведслужб. Источник The Guardian утверждает, что «странная ситуация» — это отсылка к России.

Достаточно часто писать друг другу МакКейб и Флеминг начали после британского референдума о Brexit.

Судя по сообщениям, оба не ожидали того, что большинство британцев проголосует за выход из Евросоюза.

Некоторые сотрудники ФБР связывали итоги голосования именно с вмешательством российских властей, рассказал источник газеты. Он даже добавил, что для властей США британский референдум стал «тревожный сигналом».

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МакКейб и Флеминг в переписке упоминали Питера Стржока — бывшего сотрудника ФБР, работавшего в команде спецпрокурора Роберта Мюллера над расследованием предполагаемых связей Трампа с Россией.

Стржок был отстранен после того, как в СМИ попала электронная переписка, в которой он писал о неприязни к Трампу и желании «остановить» его приход к власти.

Сейчас Флеминг сменил работу и возглавляет другую спецслужбу — британский Центр правительственной связи, а МакКейб был уволен за несколько дней до ухода на пенсию. Он утверждает, что увольнение было политически мотивированным.

Продолжавшееся два года расследование специального прокурора Мюллера в отношении президента Трампа и его предполагаемых связей с Россией завершилось в марте. Команда Мюллера заключила, что Россия пыталась вмешиваться в американские выборы в 2016 году. При этом доказательств тому, что представители кампании Дональда Трампа вступили в сговор с Россией, Мюллер не нашел. В своем докладе Мюллер не стал делать вывод о том, что Трамп в нарушение закона препятствовал расследованию, но и не заключил, что президент невиновен.

Александр Пятин

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