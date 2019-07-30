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17:55 (мск), источник: RNS

Клишас поддержал дополнительное регулирование интернет-компаний в России

Государство вправе гарантировать реализацию собственных интересов в тех сегментах экономики, развитие которых определяют «значимые» компании, игроки-монополисты. В связи с этим дополнительное регулирование деятельности таких компаний разумно, высказал свое мнение на пресс-конференции сенатор Андрей Клишас, комментируя внесенный в Госдуму законопроект об ограничении иностранного владения для «значимых сайтов».

Источник: Совет Федерации

«Я идею того, что необходимо как-то регулировать наиболее значимых игроков, которые в состоянии оказывать решающее воздействие на определенный сегмент рынка — будь то интернет, металлы, нефть, газ, энергетика — я с этим подходом базово согласен, сама эта идея мне не кажется необычной, мы так делаем во всех отраслях», — сказал Клишас, отвечая на вопрос о его отношении к «законопроекту об ограничении иностранного участия в российских интернет-ресурсах по принципу ограничения участия в средствах массовой информации», который ранее внес в Госдуму депутат Антон Горелкин.

Сенатор отметил, что те или иные «специальные правила» действуют в отношении компаний-монополистов в тех или иных отраслях, включая энергетику или транспортную отрасль.

В то же время Клишас подчеркнул, что не может ответить на вопрос о целесообразности ограничения иностранного владения долей в 20%.

«Сказать, что я поддерживаю однозначно, что надо (ввести для таких компаний в части иностранного владения — RNS) запрет 20-процентный, я не могу сказать, потому что у меня нет пока для этого данных. Как раз насколько я понимаю, капитализация этих компаний во многом обеспечивается за счет того, что они торгуются на западных площадках. Надо подумать о том, как способствовать тому, чтобы капитализация этих компаний повышалась», — отметил Клишас.

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«В то же время понятно, что через такой механизм или через какой-то другой механизм того, что государство должно гарантировать собственные интересы в отраслях через таких крупнейших игроков, сам этот подход мне кажется разумным», — резюмировал сенатор.

На прошлой неделе Горелкин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому в России могут ограничить иностранное владение важными для цифровой инфраструктуры страны сайтами аналогично тому, как сейчас ограничено иностранное владение российскими СМИ.

«Законопроектом предлагается установить, что некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории Российской Федерации, будут признаваться значимыми для развития в Российской Федерации информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных. Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

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