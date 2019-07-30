17:55 (мск), источник: RNS
Клишас поддержал дополнительное регулирование интернет-компаний в России
Государство вправе гарантировать реализацию собственных интересов в тех сегментах экономики, развитие которых определяют «значимые» компании,
«Я идею того, что необходимо
Сенатор отметил, что те или иные «специальные правила» действуют в отношении
В то же время Клишас подчеркнул, что не может ответить на вопрос о целесообразности ограничения иностранного владения долей в 20%.
«Сказать, что я поддерживаю однозначно, что надо (ввести для таких компаний в части иностранного владения — RNS) запрет 20-процентный, я не могу сказать, потому что у меня нет пока для этого данных. Как раз насколько я понимаю, капитализация этих компаний во многом обеспечивается за счет того, что они торгуются на западных площадках. Надо подумать о том, как способствовать тому, чтобы капитализация этих компаний повышалась», — отметил Клишас.
«В то же время понятно, что через такой механизм или через
На прошлой неделе Горелкин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому в России могут ограничить иностранное владение важными для цифровой инфраструктуры страны сайтами аналогично тому, как сейчас ограничено иностранное владение российскими СМИ.
«Законопроектом предлагается установить, что некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории Российской Федерации, будут признаваться значимыми для развития в Российской Федерации информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных. Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций», — указано в пояснительной записке к законопроекту.