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01:27 (мск), источник: РИА Новости

Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Оборонное логистическое агентство Пентагона ищет компании для проведения «исследования рынков Северного полярного круга с последующими докладами». Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа ведомства.

Источник: РИА Новости

В список регионов, где будет нужно провести исследование, входят остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова. Помимо российских территорий, в перечень вошли Гренландия, Аляска, Канада, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия.

В документе говорится, что отчеты об исследованиях должны содержать информацию о том, откуда в эти регионы поставляются бутилированная вода, еда, одежда, нефтепродукты и медицинские препараты, а также информацию о наличии в каждом из этих мест природных ресурсов и материалов.

Кроме того, подрядчикам нужно будет составить список наиболее часто используемых портов, дорог, железнодорожного сообщения и аэропортов с их характеристиками.

Согласно документу, цель этих исследований заключается в улучшении способности коммерческого сектора по всему миру «отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации».

В документе также отмечается, что отчеты после этих исследований необходимы Пентагону в рамках Программы расширения промышленной базы (IBex), которая направлена на сбор данных о возможностях коммерческих предприятий по всему миру содействовать операциям американской армии и помогать ее работе по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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