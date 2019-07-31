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14:23 (мск), источник: RNS

Украинские военные начали учения в зоне Чернобыльской АЭС

Национальная гвардия Украины вынуждена проводить учения в городе Припять, расположенном в Чернобыльской зоне отчуждения, ввиду отсутствия специальных учебных объектов, это становится причиной отмены туристических экскурсий, сообщает Deutsche Welle.

Источник: AP 2019

«По согласованию с администрацией зоны отчуждения в городе Припять периодически осуществляется подготовка подразделений Национальной гвардии Украины к ведению боевых действий в городе», — заявили изданию в пресс-службе ведомства.

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В Нацгвардии отметили, что за день до учений помещения в городе проверяются, чтобы не допустить нахождения нелегальных туристов. Помимо этого происходит оповещение через громкоговорители. Во время учений бойцы соблюдают правила безопасности «наравне с участниками экскурсионных туров», а после стрельб техника и экипировка военнослужащих исследуются на радиоактивное загрязнение.

Руководитель «Украинского военного центра» Тарас Чмут в беседе с изданием усомнился, что Припять можно считать безопасным полигоном для учений. По его словам, во время стрельб может произойти ЧП, к примеру обвал, в результате которого бойцы получат ранения. Чмут подчеркнул, что площадкой для отработки навыков городского боя мог бы стать Яворовский полигон недалеко от Львова или заброшенный населенный пункт Орбита в Черкасской области, где нет радиоактивного загрязнения.

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Раскритиковали учения Нацгвардии в Чернобыльской зоне отчуждения и те, кто выступает за предоставление Припяти статуса памятника. Сотрудник турагентства «Чернобыль-тур», автор петиции о предоставлении объектам зоны статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО Сергей Мирный рассказал, что в городе после стрельб остаются следы от пуль. Он считает это вандализмом, из-за которого Украина выглядит «дикой страной».

В Нацгвардии уверяют, что бойцы принимают меры по предотвращению разрушений, в частности устанавливают мешки с песком в качестве пулеулавливателей и открывают огонь только по заранее подготовленным мишеням. Однако фотографии из Припяти демонстрируют, что стрельба ведется не по ним, а по городским зданиям, в том числе по оставленным сталкерами граффити.

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