Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В России резко подорожала капуста Она стала одним из рекордсменов среди продуктов питания по росту цен
Фоторепортажи
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
9В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
17:30 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

ЦИК получил жалобы от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы

Кандидаты, которые не зарегистрированы для участия в выборах в Мосгордуму и находятся под арестом из-за несанкционированной акции протеста, могут подать жалобу в ЦИК через доверенных лиц, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

Источник: РИА "Новости"

Она подчеркнула, что эти граждане не лишены избирательных прав. «Оформляют доверенность [на подачу жалобы], доверенное лицо может их представлять», — передает ее слова ТАСС.

Новость
К российской оппозиции пришли с обысками и арестами

Памфилова добавила, что сейчас в комиссию поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы — от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Екатерины Игнатовой.

По ее словам, ЦИК оперативно работает с документами по этим жалобам. В четверг состоится рабочая группа, на которой рассмотрят жалобы Серебрянской и Лисицы.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК очень доброжелательно относится ко всем кандидатам.

«Если хоть малейшая возможность есть зарегистрировать — мы будем трактовать все неясности в пользу кандидатов. Рассмотрим [жалобы] максимально объективно, индивидуально каждого, максимально оперативно», — уточнила Памфилова.

Глава ЦИК также напомнила, что до этапа проверки подписей и документов в комиссию не поступило ни одной жалобы на действия Мосгоризбиркома.

«У нас не было повода вмешиваться в оперативную деятельность этой комиссии», — сказала она.

Памфилова добавила, что «было много заявлений, что ЦИК якобы не реагирует на безобразия» в ходе избирательной кампании в Москве, однако «ЦИК не беспомощный».

«Мы федеративное государство, у нас четко разграничены наши полномочия и ответственность. Если бы это была федеральная кампания, то мы бы действовали более оперативно, но это региональная кампания, поэтому если бы на первом этапе к нам поступили обращения, мы бы реагировали», — отметила она.

Новость
СК возбудил дело о массовых беспорядках по факту несогласованной акции в Москве

Ранее Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд.

Ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». Недовольные недопуском оппозиционеров устроили в центре Москвы несанкционированную публичную акцию, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции в центре Москвы приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них — журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек.

 Владимир Зеленский сел на шпагат
Киев начинает менять отношение к войскам ваффен-СС
Путин поручил военным подключиться к тушению пожаров в Сибири
Распространение пожаров по Сибири показали на карте
Обвиненного в рекордной взятке чиновника выпустили из СИЗО
Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири
Посетители аквапарка пострадали от искусственной волны (видео)
В Финляндии впервые выписали штрафы пользователям самокатов
В России впервые в 2019 году снизился индекс потребительских цен
Здоровье
Имплант из рыбьей кожи позволил девушке вести половую жизнь У пациентки редкий генетический синдром.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Регистрация машин по-новому: самые важные изменения Президент России Владимир Путин подписал закон, который серьезно меняет схему получения автомобильных номеров. Он начнет работать 1 января 2020 года. Рассказываем про самые главные изменения
Кино
Александрова и Табаков снимаются в «Екатерине»: фото с площадки Актриса вернулась к образу императрицы в третьем сезоне сериала «Екатерина»
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в Петербурге
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Дети
12-летняя дочь Ксении Алферовой растрогала сеть Евдокия мудро высказалась о загрязнении окружающей среды
Леди
Молодой возлюбленный Ани Лорак показал нежный поцелуй с певицей Пара перестала скрывать роман.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь