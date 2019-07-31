17:30 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД
ЦИК получил жалобы от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы
Кандидаты, которые не зарегистрированы для участия в выборах в Мосгордуму и находятся под арестом
Она подчеркнула, что эти граждане не лишены избирательных прав. «Оформляют доверенность [на подачу жалобы], доверенное лицо может их представлять», — передает ее слова ТАСС.
Памфилова добавила, что сейчас в комиссию поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы — от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Екатерины Игнатовой.
По ее словам, ЦИК оперативно работает с документами по этим жалобам. В четверг состоится рабочая группа, на которой рассмотрят жалобы Серебрянской и Лисицы.
Памфилова подчеркнула, что ЦИК очень доброжелательно относится ко всем кандидатам.
«Если хоть малейшая возможность есть зарегистрировать — мы будем трактовать все неясности в пользу кандидатов. Рассмотрим [жалобы] максимально объективно, индивидуально каждого, максимально оперативно», — уточнила Памфилова.
Глава ЦИК также напомнила, что до этапа проверки подписей и документов в комиссию не поступило ни одной жалобы на действия Мосгоризбиркома.
«У нас не было повода вмешиваться в оперативную деятельность этой комиссии», — сказала она.
«Мы федеративное государство, у нас четко разграничены наши полномочия и ответственность. Если бы это была федеральная кампания, то мы бы действовали более оперативно, но это региональная кампания, поэтому если бы на первом этапе к нам поступили обращения, мы бы реагировали», — отметила она.
Ранее Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд.
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