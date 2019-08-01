00:09 (мск), источник: Интерфакс
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров с Сибири
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — Путин расценил предложение как шаг к восстановлению полноформатных отношений РФ и США.
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил РФ помощь в тушении лесных пожаров в Сибири, сообщили «Интерфаксу» в
Как отмечается, Путин поблагодарил Трампа за предложенную помощь и при необходимости обещал ею воспользоваться. При этом в Кремле подчеркнули, что в Сибири уже создана авиагруппировка для борьбы с пожарами. Проблемы, по данным МЧС, есть с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов.
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