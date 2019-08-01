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00:09 (мск), источник: Интерфакс

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров с Сибири

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — Путин расценил предложение как шаг к восстановлению полноформатных отношений РФ и США.

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Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил РФ помощь в тушении лесных пожаров в Сибири, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Кремля в среду.

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Как отмечается, Путин поблагодарил Трампа за предложенную помощь и при необходимости обещал ею воспользоваться. При этом в Кремле подчеркнули, что в Сибири уже создана авиагруппировка для борьбы с пожарами. Проблемы, по данным МЧС, есть с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов.

По сообщению пресс-службы, Путин расценил предложение Трампа как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном могут быть восстановлены полноформатные отношения. Кроме того, стороны в ходе разговора договорились продолжать контакты — как по телефону, так и при личных встречах, заключили в Кремле.

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