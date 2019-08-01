11:52 (мск), источник: Lenta.Ru
Против Порошенко открыли еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное производство против бывшего президента Петра Порошенко и
«Друзья, информирую о новом уголовном производстве, которое может накрыть десятки людей из окружения Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование», — сообщил он.
По словам Портнова, уголовное дело открыто в рамках расследования деятельности Порошенко, Гонтаревой и ряда должностных лиц Укроборонпрома, которых обвиняют в хищении нескольких миллиардов гривен у украинской армии через вывод средств Укроборонпрома на офшорные счета.
30 июля стало известно, что Порошенко вместе с семьей покинул пределы Украины. Источники уточняют, что политик и его семья проводят отпуск в Турции. Перед отлетом
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло 12 уголовных производств против бывшего главы государства и приближенных к нему чиновников. Пять из них инициировал Портнов. Порошенко обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также в фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.