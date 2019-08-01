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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Против Порошенко открыли еще одно уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное производство против бывшего президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой. Об этом написал в своем Facebook бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

Источник: Reuters

«Друзья, информирую о новом уголовном производстве, которое может накрыть десятки людей из окружения Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование», — сообщил он.

По словам Портнова, уголовное дело открыто в рамках расследования деятельности Порошенко, Гонтаревой и ряда должностных лиц Укроборонпрома, которых обвиняют в хищении нескольких миллиардов гривен у украинской армии через вывод средств Укроборонпрома на офшорные счета.

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30 июля стало известно, что Порошенко вместе с семьей покинул пределы Украины. Источники уточняют, что политик и его семья проводят отпуск в Турции. Перед отлетом экс-президент написал заявление об отказе от предоставляемой государством охраны.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло 12 уголовных производств против бывшего главы государства и приближенных к нему чиновников. Пять из них инициировал Портнов. Порошенко обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также в фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

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