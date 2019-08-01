13:00 (мск), источник: ТАСС
Около 70 кораблей и судов участвуют в учениях «Океанский щит — 2019» на Балтике
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/ — Учения пройдут с 1 по 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.
Около 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, а также 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС России принимают участие в оперативных учениях «Океанский щит — 2019», которые начались в Балтийском море. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, оперативные учения «Океанский щит» пройдут с 1 по 9 августа 2019 года под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря.
В ведомстве добавили, что основу группировки составляют корабли и суда, ранее принимавшие участие в Главном
По замыслу учений, будут отработаны вопросы применения межфлотской группировки ВМФ, навыки по управлению силами флота, также будет проверена готовность ВМФ к защите национальных интересов России.
Учения «Океанский щит» впервые в современной истории страны прошли в Средиземном море в прошлом году. С 1 по 8 сентября 2018 года в учениях принимали участие 26 кораблей, две подлодки, 34 летательных аппарата ВМФ и ВКС РФ. В рамках маневров состоялись практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов. Тогда же министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что масштабные учения корабельных сил и авиации «Океанский щит» будут проводится на постоянной основе.