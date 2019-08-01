14:31 (мск), источник: Forbes
Россия начала выдавать визы американским учителям после разговора Путина и Трампа
Россия начала выдавать визы учителям
Российский МИД выдал визы семи преподавателям
«Сделан прогресс, основанный на взаимных шагах. Кроме того, мы выступаем за окончательное решение этой проблемы в будущем», — сообщила Bloomberg в свою очередь
В июле газета The New York Times сообщила, что Россия отказалась выдать визы 30 новым преподавателям
Посол США в России Джон Хантсман призывал не использовать детей «как пешек в дипломатических спорах». Президент Американской торговой палаты в Москве Алексис Родзянко заявил, что отказ выдавать визы иностранным учителям повредит инвестиционному климату России. Если школа не сможет полноценно работать, многие бизнесмены из США будут вынуждены покинуть Россию, заявил он «Коммерсантъ FM».
«Несмотря на то, что школа является коммерческим предприятием, учителя приезжают в Москву с такими же паспортами, как у посла Хантсмана, то есть учитель — это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями. Нонсенс», — утверждал МИД.
МИД смягчил позицию вскоре после телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, прошедшего в среду, отмечает Bloomberg. В беседе Трамп предложил Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Путин высказал ему «искреннюю благодарность за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке», а
Александр Пятин