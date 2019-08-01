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14:31 (мск), источник: Forbes

Россия начала выдавать визы американским учителям после разговора Путина и Трампа

Россия начала выдавать визы учителям Англо-американской школы для детей дипломатов и бизнесменов. Визы преподавателям, которым ранее было в них отказано, были выданы на следующий день после телефонного разговора Путина и Трампа.

Источник: Агентство «Москва»

Российский МИД выдал визы семи преподавателям Англо-американской школе в Москве, сообщает Bloomberg со ссылкой на электронное письмо директора учебного заведения Ронды Норрис. Она отметила, что пока что из-за нехватки учителей школа не может подтвердить зачисление примерно 50 новых учеников.

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«Сделан прогресс, основанный на взаимных шагах. Кроме того, мы выступаем за окончательное решение этой проблемы в будущем», — сообщила Bloomberg в свою очередь пресс-секретарь МИДа Мария Захарова.

В июле газета The New York Times сообщила, что Россия отказалась выдать визы 30 новым преподавателям Англо-американской школы в Москве, в которой учатся дети дипломатов и бизнесменов преимущественно из США, Великобритании и Канады. Издание ссылалось на письмо сотрудницы посольства США в Москве Хизер Бирнс, которая отмечала, что американская сторона пыталась убедить Кремль «не вовлекать школьников в политические разногласия».

Посол США в России Джон Хантсман призывал не использовать детей «как пешек в дипломатических спорах». Президент Американской торговой палаты в Москве Алексис Родзянко заявил, что отказ выдавать визы иностранным учителям повредит инвестиционному климату России. Если школа не сможет полноценно работать, многие бизнесмены из США будут вынуждены покинуть Россию, заявил он «Коммерсантъ FM».

В свою очередь Министерство иностранных дел обратило внимание на тот факт, что преподаватели школы отправляются в Россию как сотрудники посольства по дипломатическим паспортам, несмотря на то, что учебное заведение работает как коммерческое предприятие.
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«Несмотря на то, что школа является коммерческим предприятием, учителя приезжают в Москву с такими же паспортами, как у посла Хантсмана, то есть учитель — это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями. Нонсенс», — утверждал МИД.

МИД смягчил позицию вскоре после телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, прошедшего в среду, отмечает Bloomberg. В беседе Трамп предложил Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Путин высказал ему «искреннюю благодарность за столь внимательное отношение и предложение о помощи и поддержке», а пресс-служба Кремля отметила, что президент увидел в предложении залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами.

Англо-американская школа в Москве была основана в 1949 году американскими, британскими и канадскими властями. Сегодня в ней обучаются около 1200 детей, а также работают примерно 150 преподавателей.

Александр Пятин

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