Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь, семью и свободу

14:46 (мск), источник: Ведомости
В рамках эксперимента специалисты НИИ опрашивали бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупцию. Ответы сравнивали с результатами опроса законопослушных государственных служащих.
В процессе исследования использовались различные инструменты: тесты, глубинные интервью, проективная методика. Испытуемым не было известно о цели исследования. «Результат был парадоксальным», — отметила Ратинова. Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Она подчеркнула, что у коррупционных преступников «значимость материальных ценностей была весьма невысокой». При этом меньше всего коррупционеры ценят развлечения, общественное признание и «переживание прекрасного». Кроме того, по результатам исследования, и законопослушные чиновники, и коррупционеры мало ценят закон и власть.
Низкий ранг закона и власти у послушных госслужащих, в том числе имеющих высшее юридическое образование, — это достаточно тревожно.
В декабре 2018 г. Генпрокуратура представила среднестатистический портрет коррупционера, который также был разработан по результатам исследования ведомственного НИИ. В основном коррупционные преступления совершают в России мужчины с высшим образованием, средний возраст взяточника составляет 40 лет. Согласно исследованию, коррупционеры чаще всего коммуникабельны, эмоционально устойчивы, готовы много работать и обладают высокой степенью самоконтроля.