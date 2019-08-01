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17:58 (мск), источник: RNS

Захарова прокомментировала анекдотом вопрос журналиста Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анекдотом прокомментировала вопрос журналиста Reuters о якобы проблемах в выдаче российских виз американским преподавателям.

Источник: Reuters

В ходе брифинга в Москве журналист не смог четко сформулировать вопрос, ссылаясь на спешку, на что представитель внешнеполитического ведомства предложила ему воспользоваться помощью зала. После того, как журналист предложил Захаровой самой ознакомиться с вопросом на телефоне, она рассказала анекдот.

«Знаете, это напомнило мне анекдот, не могу себе отказать в удовольствии. Когда студент приходит сдавать экзамен на первом курсе — все подготовил, вытянул билет, рассказал. Второй курс: пишет шпаргалки, подсматривает, получил оценку ушел. Третий курс: пишет так называемые “бомбы” — полные ответы на вопрос. Вытянул билет, ответил, ушел. Четвертый курс: не подготовился, зато принес учебник… Последний курс: приходит, вытягивает билет. Ни шпаргалок, ни “бомб”, ничего. Берет учебник, кладет перед преподавателем, говорит: “это?”. — “Нет, не это”. — “Тогда сам читай”», — сказала Захарова.

Ознакомившись с информацией в телефоне журналиста, представитель МИД пояснила ситуацию с обвинениями американской стороны в том, что Россия не выдает визы: «На основе взаимности достигнуты определенные подвижки в этом вопросе. Но мы выступаем за глобальное урегулирование как визового вопроса в этой сфере — что касается административно-технического персонала, учителей — так и глобально, выведение визового вопроса между РФ и США из кризиса».

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