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00:55 (мск), источник: Известия

Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Новое время».

Источник: AFP 2019

«Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус», — отметила американский политик.

Также Райс добавила, что на данный момент Киеву будет трудно получить единодушное одобрение даже плана действий по членству в НАТО. Однако это не значит, что Украина не сможет приблизиться к альянсу, цитирует «РИА Новости».

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Комиссия Украина-НАТО должна увеличить работу по подготовке военных и военно-гражданских отношений, Украина должна быть более активной и участвовать в мероприятиях Североатлантического альянса и работе его центров, считает экс-глава Госдепа.

Райс была госсекретарем США в администрации президента Джорджа Буша-младшего с 2005 по 2009 год, с 2001 по 2005 год она занимала должность советника по национальной безопасности.

В феврале на Украине вступил в силу закон об изменениях в конституции, закрепляющий курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Однако еврокомиссар по политике соседства и расширению европейского объединения Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.

В начале июля новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжить курс на приближение армии страны к стандартам НАТО.

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