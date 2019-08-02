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01:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп назвал разговор с Путиным конструктивным

Президент США Дональд Трамп положительно оценил телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, выступая перед журналистами у Белого дома. По его словам, это был «короткий», но «конструктивный» разговор (цитаты по ТАСС).

Источник: AP 2019

Американский лидер при этом уточнил, тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не поднималась. «Мы не обсуждали ДРСМД, мы в основном обсуждали лесные пожары в Сибири и других частях России», — сказал господин Трамп.

Он добавил, что США хотели бы достичь договоренностей по контролю над ядерным вооружением. «Кстати, скажу: Россия хотела бы добиться чего-то по ядерному договору. И я против этого не возражаю. Они бы хотели добиться чего-то, и я тоже», — сказал Дональд Трамп.

Напомним, Кремль сообщил о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина 31 июля. Как отмечалось, во время разговора президент США предложил помощь в борьбе с лесными пожарами. Российский лидер поблагодарил его за это предложение и добавил, что в регионах уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

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