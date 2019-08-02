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08:59 (мск), источник: ТАСС

Советник Зеленского заявил, что Украина не намерена снимать запрет на российские соцсети

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Украина продолжит блокировать российские социальные сети, так как считает их «оружием врага». Об этом заявил советник президента Украины Никита Потураев.

Источник: Reuters

«Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны», — сказал он в интервью «Радио Свобода».

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Несколько недель назад украинские СМИ обнародовали информацию о том, что ряд украинских провайдеров вернули доступ к российским социальным сетям. Позднее в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявили, что санкции в отношении них продолжают действовать, запрет не снят.

15 мая 2017 года на тот момент действующий президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО Украины о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. В него были включены ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Тогда под запрет на Украине подпали российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компании Mail.ru, «Яндекс», «Яндекс. Украина».

Документ предписывал «запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет» к данным ресурсам. Также ограничительные меры коснулись компании «1С», специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей.

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