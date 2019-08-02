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10:20 (мск), источник: РИА Новости

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

ИТУРУП, 2 авг — РИА Новости. Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.

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В пятницу он прилетел на Итуруп в рамках своей поездки по Дальнему Востоку. В Токио сказали, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область», — отреагировал глава правительства.

Премьер напомнил, что российские госслужащие посещают Курилы и любые другие территории Российской Федерации без согласования с какими бы то ни было странами «при всем нашем добром отношении и желании развивать дружеские связи».

Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать, чем мы, естественно, и будем заниматься.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ
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Япония возмутилась российским войскам на Курилах

Курильский вопрос

Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны.

Условием его заключения Япония поставила возвращение островов южнокурильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

В ноябре 2018 года — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.

Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.

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Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Для России суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению. Но Москва готова идти на поиск такого компромисса, который устроит обе стороны.

Тонкости японской дипломатии: как не отказаться от Курил, но и Россию не обидеть
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23 апреля© Ньюстюб
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