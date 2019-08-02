Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

В пятницу он прилетел на Итуруп в рамках своей поездки по Дальнему Востоку. В Токио сказали, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область», — отреагировал глава правительства.
Премьер напомнил, что российские госслужащие посещают Курилы и любые другие территории Российской Федерации без согласования с какими бы то ни было странами «при всем нашем добром отношении и желании развивать дружеские связи».
Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать, чем мы, естественно, и будем заниматься.
Дмитрий Медведевпремьер-министр РФ
Диалог двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны.
Условием его заключения Япония поставила возвращение островов южнокурильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.
В ноябре 2018 года — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.