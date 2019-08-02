11:37 (мск), источник: ТАСС
Что означает выход США из ДРСМД? Максимально короткое объяснение (200 слов)
Удар по
• Вашингтон приостановил участие в ДРСМД 2 февраля, а со 2 августа США окончательно выходят из договора. ДРСМД объявлял «вне закона» все ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, благодаря ему значительная часть ядерного потенциала США и СССР была уничтожена, закончилась гонка вооружений. Теперь она может начаться снова.
• Пентагон утверждает, что США не намерены размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе. Однако уже присутствующие в Румынии системы ПРО Aegis Ashore могут при необходимости заменить на ракеты средней дальности. Опасность таких ракет в том, что они достигают своих целей за считаные минуты, не оставляя противнику шансов подготовиться и отразить удар.
• Для наращивания ядерного потенциала в Европе США и НАТО не нуждаются в обязательном развертывании новых ракетных систем наземного базирования. Вместо этого они могут нарастить присутствие на европейском театре кораблей и подводных лодок с ядерным оружием и расширить количество ядерных вооружений воздушного базирования.
• Действие договора распространялось лишь на США и РФ, то есть только две державы «ядерного клуба». Москва вслед за Вашингтоном приостановила участие, оставив за собой право зеркально действовать в вопросах наземных РСМД. Стороны уже давно обвиняли друг друга в нарушении соглашения. Трамп считает, что необходим новый договор, который включал бы Китай, но Пекин присоединяться к ДРСМД 2.0 не собирается.