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11:28 (мск), источник: RNS

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил служащих и служивших в воздушно-десантных войсках с их профессиональным праздником.

Источник: AP 2019

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём Воздушно-десантных войск», — говорится в поздравительной телеграмме.

По словам президента, десантники с честью выполняли свой воинский долг в годы Великой Отечественной войны, а также во время специальных операций и миротворческих миссий. Он отметил, что для службы в ВДВ необходимы высочайший уровень компетентности, силы духа и мужества.

Глава государства выразил уверенность в том, что десантники и в будущем будут совершенствовать свое мастерство, успешно решать поставленные задачи, защищать Отечество и граждан.

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации» в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

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