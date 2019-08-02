11:28 (мск), источник: RNS
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил служащих и служивших в
«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём
По словам президента, десантники с честью выполняли свой воинский долг в годы Великой Отечественной войны, а также во время специальных операций и миротворческих миссий. Он отметил, что для службы в ВДВ необходимы высочайший уровень компетентности, силы духа и мужества.
Глава государства выразил уверенность в том, что десантники и в будущем будут совершенствовать свое мастерство, успешно решать поставленные задачи, защищать Отечество и граждан.
День