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11:48 (мск), источник: Ведомости

США ввели две новые санкционные меры против России

Во второй пакет антироссийских санкций, которые США вводят из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Вашингтон включил две ограничительные меры, пишет The New York Times со ссылкой на документ.

Источник: AP 2019
Первая предполагает запрет банкам США предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству. Исключение делается для ссуд, выделенных на покупки продовольствия. Второе, что намерены делать США, — это блокировать финансовую или техническую помощь России со стороны международных институтов.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения вводятся в соответствии с американским законом о контроле над химическим и биологическим оружием. Он предполагает введение санкций в два этапа. В рамках первого США в августе прошлого года выслали российских дипломатов. Сообщалось, что если российские власти не представят доказательств об отказе от использования химического и биологического оружия, то будет принят второй пакет санкций.

В марте 2018 г. в британском городе Солсбери были обнаружены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР и России.

Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей и заявляет, что ни в СССР, ни в России никогда не велись разработки вещества с таким названием.

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