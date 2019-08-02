11:48 (мск), источник: Ведомости
США ввели две новые санкционные меры против России
Во второй пакет антироссийских санкций, которые США вводят
Ранее издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения вводятся в соответствии с американским законом о контроле над химическим и биологическим оружием. Он предполагает введение санкций в два этапа. В рамках первого США в августе прошлого года выслали российских дипломатов. Сообщалось, что если российские власти не представят доказательств об отказе от использования химического и биологического оружия, то будет принят второй пакет санкций.
В марте 2018 г. в британском городе Солсбери были обнаружены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что они были отравлены
Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей и заявляет, что ни в СССР, ни в России никогда не велись разработки вещества с таким названием.