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16:14 (мск), источник: РИА Новости

США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

Источник: РИА Новости

Это связано с тем, что Москва, по утверждению Вашингтона, «не предоставила гарантий в рамках американского закона».

Речь идет о законе «О контроле за химическим и биологическим оружием», который был применен в связи с инцидентом в Солсбери.

Ранее о том, что Трамп подписал соответствующий указ, сообщило издание Politico. Документ подготовили и направили президенту и госсекретарю еще в мае.

Первый пакет санкций из-за дела Скрипалей ввели 27 августа прошлого года.

Для второго пакета закон предусматривает шесть вариантов санкций, предписывая президенту применить как минимум три из них. Среди них:

  • понижение уровня дипломатических отношений;
  • запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране;
  • препятствование предоставлению ей международных займов;
  • запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в эту страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных;
  • запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов;
  • запрет на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть «Аэрофлот».

Отравление в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.

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В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.

Российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

В сентябре Лондон опубликовал фотографии «подозреваемых» в отравлении в Солсбери. По утверждению британской стороны, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов.

Однако сами они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию в туристических целях, никак не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.

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