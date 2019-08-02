16:14 (мск), источник: РИА Новости
США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей
ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. США вводят второй пакет санкций против России
Это связано с тем, что Москва, по утверждению Вашингтона, «не предоставила гарантий в рамках американского закона».
Речь идет о законе «О контроле за химическим и биологическим оружием», который был применен в связи с инцидентом в Солсбери.
Ранее о том, что Трамп подписал соответствующий указ, сообщило издание Politico. Документ подготовили и направили президенту и госсекретарю еще в мае.
Первый пакет санкций
Для второго пакета закон предусматривает шесть вариантов санкций, предписывая президенту применить как минимум три из них. Среди них:
В марте 2018 года в Солсбери были отравлены
В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.
Российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории
В сентябре Лондон опубликовал фотографии «подозреваемых» в отравлении в Солсбери. По утверждению британской стороны, это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов.
Однако сами они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию в туристических целях, никак не связаны с российскими спецслужбами и не имеют никакого отношения к делу Скрипалей.