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18:43 (мск), источник: ТАСС

В администрации США назвали причину введения новых санкций против России по делу Скрипалей

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга заявил, что Москва не предоставила гарантий в сфере нераспространения химического оружия.

Источник: AP 2019

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение о введении второго пакета санкций против России по так называемому делу Скрипалей из-за того, что Москва не предоставила по требованию США гарантий в сфере нераспространения химического оружия. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель вашингтонской администрации высокого ранга:

После введения первого пакета санкций в ответ на применение Россией «Новичка» при покушении на убийство частного лица в Соединенном Королевстве Россия не предоставила гарантий, необходимых в соответствии с законодательством США, так что мы вводим в действие второй пакет санкций.

Новые санкции

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении санкций в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно он стал юридическим основанием для ввода против РФ первого пакета санкций по делу Скрипалей в конце августа 2018 года.

Дело Скрипалей
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Трамп пояснил, что его распоряжение «предписывает министру финансов в консультации с госсекретарем предпринять следующие действия в случае возникновения необходимости для введения санкций, описанных в законе» о химоружии.

В частности, речь идет о «препятствовании процессу предоставления займов, финансовой или технической помощи» России «международными финансовыми учреждениями».
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Кроме того, президент распорядился о введении «запрета банкам Соединенных Штатов предоставлять какие-либо займы или предоставлять какие-либо кредиты правительству этой страны, за исключением займов или кредитов, предназначенных для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров или продуктов».

Ранее власти США заявляли, что не хотели бы прибегать к реализации второго этапа рестрикций, но для этого Россия должна представить американской стороне убедительные заверения в том, что больше не будет нарушать положения международного права в области запрета химического оружия, а также должна допустить проведение инспекций на местах ООН и международными независимыми наблюдателями с тем, чтобы гарантировать, что правительство не применяет химическое оружие в нарушение международного права.

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