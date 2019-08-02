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20:58 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии»

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

До указанной даты оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок потребуется только технический план. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

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Вводится бессрочная норма о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен для кадастровых работ. Срок льготного бесплатного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ (СНТ) земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, продлевается до 1 марта 2022 года, устанавливается прямая обязанность органов власти проводить все необходимые действия по образованию земельного участка (межевание, постановка на государственный кадастровый учет) придомовой территории многоквартирных домов.

Также на органы власти возлагается обязанность по информированию граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках.

«Дачная амнистия» действовала на протяжении 13 лет — с 1 сентября 2006 года. За это время в упрощенном порядке граждане смогли оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости: земельные участки, дачи, садовые домики, бани, гаражи.

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