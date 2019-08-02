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21:31 (мск), источник: РИА Новости

Косачев рассказал, для чего США ввели новые санкции против России

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своим указом о введении второго пакета санкций против России в связи с так называемым делом Скрипалей готовит почву для собственного невыполнения международных обязательств — по ДРСМД и иранской ядерной программе, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Источник: РИА Новости

«США важно доказывать, что Россия нарушает все возможные международные соглашения и собственные законы США, поэтому санкции вводятся не за нападение на конкретных людей, а в рамках закона “О контроле за химическим и биологическим оружием”, в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву. Тем самым продолжается линия на экстерриториальное применение американского законодательства, что пытаются выдать за норму, а также готовится почва для собственного невыполнения международных обязательств, как в случае с Договором по РСМД и соглашением по иранской ядерной программе», — заявил Косачев.

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием», в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.

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