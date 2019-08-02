Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поджигают то, что выгодно срубить»Как работают «коммерческие» поджоги леса
Фоторепортажи
12Высадке человека на Луну исполнилось 50 лет
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
22:57 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон, признающий лук новым видом охотничьего оружия

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает лук новым видом охотничьего метательного оружия и разрешает россиянам использовать его в охоте. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации, он вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Источник: РИА "Новости"

Для более четкого определения предмета правового регулирования закон выделяет две категории метательного оружия: оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи механического устройства (стрелковое метательное оружие) и при помощи мускульной силы человека (бросковое метательное оружие). В качестве нового вида охотничьего оружия определены только луки как стрелковое метательное оружие.

Читайте также
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Граждане смогут приобретать такое оружие без лицензии (не более пяти единиц), однако затем его нужно будет зарегистрировать в Росгвардии. При покупке лука необходимо будет предоставить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Согласно действующему законодательству, во время охоты запрещается применение оружия, не отнесенного в соответствии с федеральным законом к охотничьему оружию. Луки можно использовать лишь для занятий спортом при обязательном соблюдении требования об их хранении на спортивном объекте (с рядом исключений).

По оценке Росгвардии, конструктивно сходные с оружием луки и арбалеты получили широкую популярность у населения, граждане РФ приобрели таких изделий несколько сотен тысяч штук. По данным Федеральной таможенной службы, объем импорта указанных луков, арбалетов, а также принадлежностей к ним за последние пять лет составляет около 200 тыс. единиц ежегодно на сумму порядка 60 млн рублей. Такие конструктивно сходные с оружием изделия не регистрируются и не контролируются лицензионно-разрешительной системой Росгвардии.

 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
"Я не собираюсь быть другом России, которая нам не друг"
Косачев рассказал, для чего США ввели новые санкции против РФ
Умерла певица Александра Стрельченко
Россия рискует потерять одну команду в ЛЧ в следующем сезоне
Сотни карпов взмыли в воздух из-за удара током (видео)
Ученые объяснили аномальную погоду в России этим летом
Трамп заявил о переименовании СССР в Россию
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Интервью с министром: у нас будет новое недорогое авто Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал Авто Mail.ru, каким он видит будущее экологически чистого транспорта
Кино
Армен Джигарханян впервые после болезни появился в театре 83-летний актер не будет играть в спектаклях, но присутствует на всех репетициях
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в Петербурге
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Дети
Молодая жена Цекало готовится к рождению ребенка У 58-летнего шоумена уже есть двое детей от предыдущих отношений
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь