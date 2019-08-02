Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В Россию привезли искусственное мясо Известное на весь мир искусственное мясо привезли в Россию
Фоторепортажи
12Высадке человека на Луну исполнилось 50 лет
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
22:52 (мск), источник: Интерфакс

Пентагон займется неядерными ракетами наземного базирования

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — США после проведенного 2 августа выхода договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) смогут активизировать работу над неядерными ракетами наземного базирования, говорится в заявлении министра обороны США Марка Эспера, опубликованном в пятницу.

Источник: Reuters

«Теперь, когда мы вышли (из соглашения — ИФ), министерство обороны будет в полной мере заниматься разработкой этих неядерных ракет наземного базирования в качестве взвешенного ответа на действия России и для расширения возможностей вооруженных сил в том, что касается неядерных ракет», — заявил Эспер.

Видео
Военный эксперт об окончании ДРСМД: это прекращает понятие безопасности Европы

Ранее СМИ со ссылкой на представителя Пентагона сообщили, что США намерены разработать ракеты наземного базирования, подпадавшие под ДРСМД.

Ранее сообщалось, что проект американского бюджета на 2020 год включает в себя запрос на $96 млн на разработку новых ракет, дальность действия которых подпадает под ограничения ДРСМД. А в марте в Пентагоне заявили о готовности в ближайшие 18 месяцев начать развертывание новой наземной ракеты.

Ранее в пятницу США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения, 20 октября 2018 года. В декабре 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушала договор.

Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты. Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Косачев рассказал, для чего США ввели новые санкции против РФ
Путин признал лук новым видом охотничьего оружия
Умерла певица Александра Стрельченко
Россия рискует потерять одну команду в ЛЧ в следующем сезоне
Сотни карпов взмыли в воздух из-за удара током (видео)
Ученые объяснили аномальную погоду в России этим летом
Трамп заявил о переименовании СССР в Россию
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Интервью с министром: у нас будет новое недорогое авто Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал Авто Mail.ru, каким он видит будущее экологически чистого транспорта
Кино
Армен Джигарханян впервые после болезни появился в театре 83-летний актер не будет играть в спектаклях, но присутствует на всех репетициях
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Дети
Молодая жена Цекало готовится к рождению ребенка У 58-летнего шоумена уже есть двое детей от предыдущих отношений
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь