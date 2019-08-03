Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поджигают то, что выгодно срубить»Как работают «коммерческие» поджоги леса
Фоторепортажи
12Высадке человека на Луну исполнилось 50 лет
10Первый День рождения панд в истории Московского зоопарка
06:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна зарплата Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на своем посту получает 28 тысяч гривен (около 70,5 тысяч рублей) в месяц до вычета налогов. Об этом сообщили в Государственном управлении делами Украины, передает «Громадьске».

Источник: РИА "Новости"

В управлении пояснили, что 5460 гривен (14 тысяч рублей) из указанной суммы составляют налоги и сборы. Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.

Читайте также
Предсказавший победу Зеленского эксперт дал мрачный прогноз по рейтингу

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т. п.) президенту Украины не установлено», — добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что один день работы Зеленского на президентском посту в среднем оценивается в 854 гривны (2 139 рублей 99 копеек).

В 2018 году Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) доходов, а также дом, квартиру и номера в отеле. Президент является собственником дома в Киеве площадью 353 квадратных метра, квартиры в 131 квадратный метр, земельного участка площадью 1200 квадратных метров, двух парковочных мест. Кроме того, в собственности Зеленского находится несколько квартир в Италии, квартира в Великобритании и доля в гостиничных номерах в Грузии.

 Американец рассказал, как отсидеть 600 дней в российской тюрьме
46-летняя супермодель восхитила пользователей сети. Фото
Косачев рассказал, для чего США ввели новые санкции против РФ
Путин признал лук новым видом охотничьего оружия
Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников
Энистон заработает миллион долларов за день съемок в «Брате-3»
Ученые объяснили аномальную погоду в России этим летом
Сколько десантников поместится в главные фонтаны мира (фото)
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Интервью с министром: у нас будет новое недорогое авто Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал Авто Mail.ru, каким он видит будущее экологически чистого транспорта
Кино
Армен Джигарханян впервые после болезни появился в театре 83-летний актер не будет играть в спектаклях, но присутствует на всех репетициях
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой: фото
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Популярные темы на «Детях»
А вы скучаете по СССР? 954
Если гулять с ребенком в тягость 377
Мама в декрете (взято из интернета, много букв). Что думаете? 165
Ностальгия по СССР. Советские электронные игрушки 153
Леди
Ани Лорак показала новое фото с молодым бойфрендом Певица встречается с продюсером лейбла Black Star.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь