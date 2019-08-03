07:48 (мск), источник: Интерфакс
Госдеп объявил о введении санкций против РФ по делу Скрипалей
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — США вводят второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении в Солсбери
В сообщении указывается, что «США объявляют о втором этапе санкций против России за использование вещества “Новичок” при попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании 4 марта 2018 года».
Второй пакет санкций по отношению к России в рамках «дела Скрипалей» направлен на ограничение России в доступе к средствам международных организаций, включая МВФ, а также предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий, говорится в заявлении Госдепа США.
Согласно заявлению, Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной
Кроме того, второй пакет санкций предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий.