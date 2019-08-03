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3 августа, источник: РИА Новости

Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

КУБИНКА (Московская область), 3 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).

Источник: РИА "Новости"

Глава Минобороны отметил, что не стал бы утверждать, что в основе этого решения лежат исключительно политические мотивы.

«Политические соображения, они, конечно, присутствуют, когда говорят: “Нет, ну мы в них участвовать не будем”. Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать», — пояснил Шойгу.

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По его словам, Россия приглашает страны НАТО присоединиться к соревнованиям.

«Мы рады будем их видеть, но делать из этого самоцель — у нас цели и задачи немного иные», — подчеркнул глава Минобороны.

«Наши цели и задачи — чтобы наша армия была обучена, оснащена, боеготова, чтобы у нас были самые-самые хорошие экипажи, чтобы всем было понятно, что у этих ребят лучшие специалисты, что они лучше всех летают, стреляют, плавают, ходят — вот это наша задача», — сказал министр.

Он также выразил удовлетворение тем, какие навыки приобретают российские экипажи в ходе игр.

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